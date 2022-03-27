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Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців

Сьогодні 09:55 113 0
Нападник Бенфіки відреагував на війну Росії проти Україні
Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців
#Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, створює гуманітарну катастрофу в наших містах.

Про це написав український форвард Бенфіки Роман Яремчук.

"Я – Роман Яремчук, гравець Бенфіки та національної збірної України, українець, батько, син. Я - людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні іде війна, зруйновані міста, кожного дня гинуть мирні люди, серед яких вже більше ніж 100 дітей", - заявив Яремчук.

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"Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, створює гуманітарну катастрофу в наших містах. Це справжній геноцид! Алісі з Охтирки було 8, її сім’ю розстріляли. Кирилові з Маріуполя було лише два. Софії з Нової Каховки було шість, а її брату щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня".

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"Просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну! Коли я говорю "ми", я маю на увазі кожного з нас. Кожен голос важливий! Не мовчіть, інформуйте про війну в Україні, говоріть про жорстокі вбивства наших дітей. Зупиніть війну! Врятуйте життя дітей України!" - написав українець.

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Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

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