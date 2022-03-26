Приємна зустріч із зіркою збірної України

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відвідав дітей-сиріт, які вимушено покинули рідну Україну. Футболіст активно допомагає землякам.

Один із лідерів збірної України розповів, що 115 дітей-сиріт та декілька їх вихователів перебрались в Італію через війну. Руслан Маліновський разом із дружиною вирішили зробити приємність та зустрілися із земляками.

Діти з Бердянська зупинились у горах, де вони можуть бути у безпеці. Після візиту Руслан заявив, що сподівається, що діти залишились задоволені зустріччю.

Також до допису на своїй сторінці у фейсбуці футболіст додав реквізити, за якими можна допомогти українським дітям.

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