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Бразилія знищила Чилі, Колумбія переграла Болівію. Результати кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 08:28 405 0
Результати 17 туру кваліфікації чемпіонату світу в Південній Америці
Бразилія знищила Чилі, Колумбія переграла Болівію. Результати кваліфікації ЧС-2022
#Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 25 березня, відбулися матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі у Південній Америці.

Чемпіонат світу
Кваліфікація
17 тур, 25 березня

Бразилія - Чилі 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 44 Неймар(П), 2:0 - 45+1 Вінісіус, 3:0 - 72 Коутіньйо(П), 4:0 - 90+1 Рішарлісон

Колумбія - Болівія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 - Діас, 2:0 - 72 Борха, 3:0 - 90 Урібе

Парагвай - Еквадор 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Моралес, 2:0 - 45+6 автогол Інкап'є, 3:0 - 54 Альмірон, 3:1 - 85 Кайседо(П)

Уругвай - Перу 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 42 Де Аррескаета

Аргентина - Венесуела 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Гонсалес, 2:0 - 79 Ді Марія, 3:0 - 82 Мессі

Раніше збірні Еквадору та Уругваю вийшли на чемпіонат світу-2022.

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