Збірні Еквадору та Уругваю вийшли на чемпіонат світу-2022

У фінальному турнірі Мундіалю візьмуть участь 32 збірні

Джерело - Чемпіон.

Наприкінці 2022 року у Катарі відбудеться фінальна частина чемпіонату світу з футболу.

У змаганнях візьмуть участь 32 команди. До речі, це буде останній Мундіаль із такою кількістю збірних - уже 2026-го у фінальній частині ЧС зіграють одразу 48 колективів.

Одну путівку на Мундіаль уже заброньовано - збірна Катару, як господиня турніру, минула сито кваліфікаційних відборів. Інші учасники визначаться за підсумками кваліфікації.

Європі на чемпіонат світу надано 13 місць, Південній Америці - чотири, Африці - п'ять, Північній Америці - три, Азії - чотири. Ще дві путівки отримають переможці міжконтинентальних стикових матчів.

Збірні, які вже вийшли на чемпіонат світу:

Азія:

Катар (країна-господарка)

Іран

Південна Корея

Японія

Саудівська Аравія

Європа:

Німеччина

Данія

Бельгія

Франція

Хорватія

Іспанія

Сербія

Англія

Швейцарія

Нідерланди

Південна Америка:

Бразилія

Аргентина

Еквадор

Уругвай

Нагадаємо фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.