Збірні Еквадору та Уругваю вийшли на чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Наприкінці 2022 року у Катарі відбудеться фінальна частина чемпіонату світу з футболу.
У змаганнях візьмуть участь 32 команди. До речі, це буде останній Мундіаль із такою кількістю збірних - уже 2026-го у фінальній частині ЧС зіграють одразу 48 колективів.
Одну путівку на Мундіаль уже заброньовано - збірна Катару, як господиня турніру, минула сито кваліфікаційних відборів. Інші учасники визначаться за підсумками кваліфікації.
Європі на чемпіонат світу надано 13 місць, Південній Америці - чотири, Африці - п'ять, Північній Америці - три, Азії - чотири. Ще дві путівки отримають переможці міжконтинентальних стикових матчів.
Збірні, які вже вийшли на чемпіонат світу:
Азія:
Катар (країна-господарка)
Іран
Південна Корея
Японія
Саудівська Аравія
Європа:
Німеччина
Данія
Бельгія
Франція
Хорватія
Іспанія
Сербія
Англія
Швейцарія
Нідерланди
Південна Америка:
Бразилія
Аргентина
Еквадор
Уругвай
Нагадаємо фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.