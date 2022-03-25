Хаві вимагає у Барселони продовження контракту з Дембеле

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Барселони Хаві сподівається зберегти вінгера Усмана Дембеле у команді.
Про це повідомляє As.
Француз розглядається головним тренером ключовою фігурою у новому проєкті команди. Хаві розраховує на те, що переговори про продовження контракту із 24-річним футболістом відновляться.
Керівництво клубу має сумніви з приводу Дембеле, проте не виключає можливості домовитися.
У поточному сезоні на рахунку француза 1 гол та 9 асистів у 12 матчах Ла-Ліги.
Раніше Дембеле узгодив контракт з ПСЖ.