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Хаві вимагає у Барселони продовження контракту з Дембеле

Вчора 22:12 177 0
Хаві хоче зберегти Дембеле
Хаві вимагає у Барселони продовження контракту з Дембеле
Фото - gettyimages
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Усман Дембеле

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Барселони Хаві сподівається зберегти вінгера Усмана Дембеле у команді.

Про це повідомляє As.

Француз розглядається головним тренером ключовою фігурою у новому проєкті команди. Хаві розраховує на те, що переговори про продовження контракту із 24-річним футболістом відновляться.

Керівництво клубу має сумніви з приводу Дембеле, проте не виключає можливості домовитися.

У поточному сезоні на рахунку француза 1 гол та 9 асистів у 12 матчах Ла-Ліги.

Раніше Дембеле узгодив контракт з ПСЖ.

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