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Дембеле узгодив контракт з ПСЖ

Вчора 21:41 281 0
Усман Дембеле може змінити клуб
Дембеле узгодив контракт з ПСЖ
Фото - gettyimages
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - sport.es.

Вінгер Барселони Усман Дембеле влітку покине Барселону.

Про це повідомляє Diario Sport.

В іспанському клубі вважають, що Усман Дембеле стане гравцем ПСЖ.

Агент гравця нічого не робить для того, щоби француз залишився в каталонському клубі. Дембеле справді щасливий у Барселоні, йому дуже комфортно, він задоволений своєю роллю у команді.

Попри це, шансів на те, що він залишиться в Барсі, практично немає: синьо-гранатові не робитимуть кроків у цьому напрямку. Зазначається, що у випадку, якщо Дембеле хоче залишитись, він має сам звернутися до керівництва Барси з проханням про відновлення переговорів.

Раніше повідомлялося, що Челсі готує трансфер Дембеле.

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