Дембеле узгодив контракт з ПСЖ

Усман Дембеле може змінити клуб

Вінгер Барселони Усман Дембеле влітку покине Барселону.

Про це повідомляє Diario Sport.

В іспанському клубі вважають, що Усман Дембеле стане гравцем ПСЖ.

Агент гравця нічого не робить для того, щоби француз залишився в каталонському клубі. Дембеле справді щасливий у Барселоні, йому дуже комфортно, він задоволений своєю роллю у команді.

Попри це, шансів на те, що він залишиться в Барсі, практично немає: синьо-гранатові не робитимуть кроків у цьому напрямку. Зазначається, що у випадку, якщо Дембеле хоче залишитись, він має сам звернутися до керівництва Барси з проханням про відновлення переговорів.

Раніше повідомлялося, що Челсі готує трансфер Дембеле.