Дембеле узгодив контракт з ПСЖ

Джерело - sport.es.
Вінгер Барселони Усман Дембеле влітку покине Барселону.
Про це повідомляє Diario Sport.
В іспанському клубі вважають, що Усман Дембеле стане гравцем ПСЖ.
Агент гравця нічого не робить для того, щоби француз залишився в каталонському клубі. Дембеле справді щасливий у Барселоні, йому дуже комфортно, він задоволений своєю роллю у команді.
Попри це, шансів на те, що він залишиться в Барсі, практично немає: синьо-гранатові не робитимуть кроків у цьому напрямку. Зазначається, що у випадку, якщо Дембеле хоче залишитись, він має сам звернутися до керівництва Барси з проханням про відновлення переговорів.
Раніше повідомлялося, що Челсі готує трансфер Дембеле.