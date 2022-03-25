Ребров: В Україні вбивають дітей, а росіяни говорять про якусь кока-колу

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров відреагував на відео з країни-окупанта, в якому російські пенсіонери розпочали боротьбу між собою за винесений цукор прямо у супермаркеті.

Про це він розповів в ефірі Денисов Time.

"Я так само як і ви, мабуть, слухаю розмови російських солдатів, коли вони дзвонять матерям, дівчатам. Я чую, про що вони говорять – це просто божевілля. Ці солдати вбивають дітей, жінок, цивільних – вони говорять про якусь кока-колу... Тому я не знаю, як достукатися до когось.

Я читаю Навального, я читаю канал Insider – цікаво, що сучасні люди думають. Їх багато, але вони не вилазять, до певного часу.

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Я сподіваюся, що наше з вами інтерв'ю – це крапля у морі. Я сподіваюся, ті популярні люди з України, яких знають у росії, вони спробують донести.

Дуже багато зараз залежить від простих людей. Навіть не вийти на вулицю, а показати якусь підтримку. Коли їх буде багато, то їх уже нікуди буде садити на 15 діб або на 15 років. Люди просто повстануть проти цього режиму, тому що цей режим вбиває в людях бажання прогресувати, бажання користуватися новими технологіями, бо закривають абсолютно все", — заявив Ребров.