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Барселона запропонувала 35 млн євро за трансфер Рафіньї

Сьогодні 21:40 117 0
Барселона запропонувала 35 млн євро за вінгера Лідса
Барселона запропонувала 35 млн євро за трансфер Рафіньї
#Барселона, #Лідс, #Рафінья, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Барселона зробила пропозицію щодо трансферу вінгера Лідса Рафіньї.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Іспанці запропонував за 25-річного бразильця 35 млн. євро. Ця угода стане найбільшим вкладенням Барселони в атаку влітку, оскільки від ідеї про придбання форварда Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда у клубі майже відмовилися.

У Барселоні розраховують домовитися з Лідсом у найближчі тижні. Каталонці намагаються діяти якнайшвидше, тому що хочуть уникнути непередбачених сюрпризів. Наразі керівництво "синьо-гранатових" налаштоване оптимістично.

Наразі Барселона випереджає Ліверпуль та Баварію у боротьбі за бразильця.

У поточному сезоні на рахунку Рафіньї 9 голів та 3 асисти у 27 матчах АПЛ.

Раніше Баварія запропонувала на гравця 50 млн євро.

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