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Баварія за 50 млн євро підпише нападника Лідса

Сьогодні 10:10 154 0
Баварія узгодила трансфер нападника
Баварія за 50 млн євро підпише нападника Лідса
Фото - gettyimages
#Баварія, #Лідс

Джерело - football.ua.

Нападник Лідса Рафінья може стати гравцем Баварії у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє TNT Sports.

Баварія погодила трансфер Рафіньї та може оформити його найближчим часом. Очікується, що сума трансферу становитиме близько 50 млн євро.

Рафінья приєднався до Лідса у жовтні 2020-го з Ренна за 18,6 млн євро. У поточному сезоні 25-річний гравець зіграв 16 поєдинків та відзначився вісьмома голами та одним асистом.

Нагадаємо, Левандовський - футболіст року за версією The Guardian.

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