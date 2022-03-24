Хакімі хоче покинути ПСЖ

Джерело - ua-football.com.
Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі хоче покинути клуб наступного літа.
Про це повідомляє RMC Sport.
Американські футболісти не спілкуються з ним, чим 23-річний марокканець вкрай незадоволений.
Раніше стало відомо, що ПСЖ" утворилися "клани" з американських та франкомовних футболістів, які між собою погано ладнають.
Також повідомляється, що Ашраф Хакімі має хороші стосунки з Кіліаном Мбаппе, який влітку ймовірно залишить ПСЖ і перейде в Реал.
Цього сезону Ашраф провів 32 матчі за ПСЖ, забив 3 голи і віддав 4 гольові передачі.
Раніше Дембеле узгодив контракт з ПСЖ.