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Хакімі хоче покинути ПСЖ

Сьогодні 20:31 157 0
Хакімі може змінити клуб
Хакімі хоче покинути ПСЖ
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Хакімі

Джерело - ua-football.com.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі хоче покинути клуб наступного літа.

Про це повідомляє RMC Sport.

Американські футболісти не спілкуються з ним, чим 23-річний марокканець вкрай незадоволений.

Раніше стало відомо, що ПСЖ" утворилися "клани" з американських та франкомовних футболістів, які між собою погано ладнають.

Також повідомляється, що Ашраф Хакімі має хороші стосунки з Кіліаном Мбаппе, який влітку ймовірно залишить ПСЖ і перейде в Реал.

Цього сезону Ашраф провів 32 матчі за ПСЖ, забив 3 голи і віддав 4 гольові передачі. 

Раніше Дембеле узгодив контракт з ПСЖ.

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