Хакімі хоче покинути ПСЖ

Хакімі може змінити клуб

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі хоче покинути клуб наступного літа.

Про це повідомляє RMC Sport.

Американські футболісти не спілкуються з ним, чим 23-річний марокканець вкрай незадоволений.

Раніше стало відомо, що ПСЖ" утворилися "клани" з американських та франкомовних футболістів, які між собою погано ладнають.

Також повідомляється, що Ашраф Хакімі має хороші стосунки з Кіліаном Мбаппе, який влітку ймовірно залишить ПСЖ і перейде в Реал.

Цього сезону Ашраф провів 32 матчі за ПСЖ, забив 3 голи і віддав 4 гольові передачі.

Раніше Дембеле узгодив контракт з ПСЖ.