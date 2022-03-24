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Євро-2028 має відбутися в Україні - Джонсон

Сьогодні 17:14 123 0
Борис Джонсон обурився від ідеї росії стати господарем чемпіонату Європи
Євро-2028 має відбутися в Україні - Джонсон
Фото - gettyimages
#УЄФА

Джерело - football24.ua.

Фінальний турнір чемпіонату Європи 2028 року має відбутися в Україні.

Про це розповів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Я думаю, що ідея проведення в Росії будь-якого футбольного турніру чи будь-якого культурного заходу прямо зараз виходить за межі сатири. Я не можу повірити, щоб хтось серйозно розглянув їхню пропозицію.

Найкраще з того, що можливо – щоб усі російські збройні сили негайно вийшли з України. Та передати турнір саме Україні", - розповів Джонсон.

Раніше УЄФА назвала претендентів на проведення Євро у 2028 і 2032 роках.

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