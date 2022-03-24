Євро-2028 має відбутися в Україні - Джонсон

Фінальний турнір чемпіонату Європи 2028 року має відбутися в Україні.

Про це розповів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Я думаю, що ідея проведення в Росії будь-якого футбольного турніру чи будь-якого культурного заходу прямо зараз виходить за межі сатири. Я не можу повірити, щоб хтось серйозно розглянув їхню пропозицію.

Найкраще з того, що можливо – щоб усі російські збройні сили негайно вийшли з України. Та передати турнір саме Україні", - розповів Джонсон.