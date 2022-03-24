Євро-2028 має відбутися в Україні - Джонсон

Джерело - football24.ua.
Фінальний турнір чемпіонату Європи 2028 року має відбутися в Україні.
Про це розповів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Я думаю, що ідея проведення в Росії будь-якого футбольного турніру чи будь-якого культурного заходу прямо зараз виходить за межі сатири. Я не можу повірити, щоб хтось серйозно розглянув їхню пропозицію.
Найкраще з того, що можливо – щоб усі російські збройні сили негайно вийшли з України. Та передати турнір саме Україні", - розповів Джонсон.
Раніше УЄФА назвала претендентів на проведення Євро у 2028 і 2032 роках.