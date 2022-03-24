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Гюндоган визначився з майбутнім у Манчестер Сіті

Вчора 23:25 225 0
Гюндоган хоче залишитися у Манчестер Сіті
Гюндоган визначився з майбутнім у Манчестер Сіті
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гюндоган, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - football.uа.

Півзахисник Ілкай Гюндоган не планує йти з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє kicker.

Чинний контракт Гюндогана з Ман Сіті розрахований до 2023 року. Хавбек хоче залишитись і готовий розпочати перемовини по новій угоді.

Гюндоган виступає у складі Сіті з 2016 року, перейшовши з дортмундської Боруссії. Цього сезону 31-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "містян", відзначившись сімома голами і шістьма асистами.

Раніше Гвардіола визначив майбутнє Фернандінью у Манчестер Сіті.

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