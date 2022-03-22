Гвардіола визначив майбутнє Фернандінью у Манчестер Сіті

Фернандінью може залишитися у команді

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью може продовжити виступати за англійський клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у Twitter.

Головний тренер "місцян" Жузеп Гвардіола хоче залишити 36-річного бразильця у своєму складі.

Іспанський тренер наполягає на тому, щоб керівництво Манчестер Сіті продовжило контракт із Фернандінью на ще один сезон, адже нинішня угода спливає влітку поточного року.

Остаточне рішення прийматиме сам бразилець.

Цього сезону бразилець зіграв 13 ігор у чемпіонаті Англії, в яких забив один гол і виконав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті планує продовжити контракт із Фернандінью.