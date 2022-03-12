Абрамовича відсторонили від управління Челсі

Англійська прем’єр-ліга відсторонила російського олігарха Романа Абрамовича від управління Челсі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Після введення санкцій урядом Великої Британії рада прем’єр-ліги дискваліфікувала Романа Абрамовича з посади директора футбольного клубу Челсі.

Рішення ради не впливає на здатність клубу тренуватися та проводити матчі, як це передбачено умовами ліцензії, виданої урядом, термін дії якої закінчується 31 травня 2022 року", – йдеться в заяві.