АПЛ відмовилась реєструвати гравців з України

Гравці з УПЛ мають менше варіантів продовження карєри

Попри дозвіл ФІФА підписувати гравців з чемпіонатів України та Росії, АПЛ також заборонила реєстрацію гравців.

Про це повідомляє The Times.

Англійці аргументували це рішення, так само як і Німецький футбольний союз – начебто, підписання нових гравців посеред сезону може зашкодити спортивній цілісності змагань.

Наразі гравці з України та росії можуть виступати в Іспанії, оскільки Ла-Ліга вирішила не забороняти підписувати новачків.

Раніше в УПЛ відреагували на можливість дограти чемпіонат закордоном.