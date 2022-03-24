АПЛ відмовилась реєструвати гравців з України

Джерело - football24.ua.
Попри дозвіл ФІФА підписувати гравців з чемпіонатів України та Росії, АПЛ також заборонила реєстрацію гравців.
Про це повідомляє The Times.
Англійці аргументували це рішення, так само як і Німецький футбольний союз – начебто, підписання нових гравців посеред сезону може зашкодити спортивній цілісності змагань.
Наразі гравці з України та росії можуть виступати в Іспанії, оскільки Ла-Ліга вирішила не забороняти підписувати новачків.
Раніше в УПЛ відреагували на можливість дограти чемпіонат закордоном.