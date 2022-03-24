Директор УПЛ: Догравати чемпіонат за кордоном буде не зовсім коректно

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про ситуацію з чемпіонатом України.

"Зараз основне наше завдання - щоб усі клуби та футболісти перебували у безпеці. Поки діє воєнний стан, всі наші дії зосереджені на перемогу. Коли ми переможемо, то УПЛ збереться разом з усіма клубами та УАФ. Ми обговоримо подальшу долю чемпіонату та ухвалимо рішення.

Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб чемпіонат був дограний та завершений за спортивним принципом. Навіть коли був спалах епідемії коронавірусу, УПЛ стала однією з перших ліг, яка відновила першість. Якщо ситуація дозволятиме, ми зробимо все, щоб закінчити чемпіонат за спортивним принципом.

Чи не розглядали варіант, щоб дограти поточний чемпіонат за кордоном, наприклад, у Польщі чи Туреччині? Наразі це буде не зовсім коректно. У країні діє воєнний стан, ми маємо залишатися тут і робити все для нашої перемоги. Виїжджати за кордон і грати там у футбол буде не дуже слушно щодо наших воїнів та українців, які залишаються у нашій країні.

Що буде з українським футболом після війни? У 2014 році було суттєве просідання. Наш футбол тоді відкотився назад. Але зараз практично весь світ підтримує Україну, переживає за Україну. Голови держав заявили, що готові інвестувати у відновлення інфраструктури, бізнесу тощо.

Так, у нас знову буде етап розбудови. Його треба буде пройти. Але я вірю, що цей процес ми пройдемо швидко, українські футболісти вийдуть на новий рівень і наш футбол стане ще кращим.

Насамперед ми чекаємо на перемогу, і я впевнений, що наші вболівальники ходитимуть на футбол і заповнюватимуть стадіони.

Я практично щодня на зв'язку із клубами. І за тією інформацією, яку нам передали клуби, всі футболісти знаходяться в безпечному місці", - сказав Дикий.