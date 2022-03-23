УЄФА скасує фінансовий фейр-плей

Буде введено новий інструмент регулювання

УЄФА вирішила скасувати фінансовий фейр-плей. Замість нього запровадять інший інструмент регулювання фінансової діяльності європейських клубів.

Про це повідомляє New York Times.

Спочатку УЄФА планував запровадити стелю зарплат. Але проти цього виступила більшість ТОП-клубів. Також цей механізм суперечив європейському трудовому законодавству.

Тому УЄФА вигадав нову систему, яка називатиметься "правилами регулювання фінансової стійкості". Відповідно до цієї системи, на зарплати та амортизацію трансферів клуби зможуть витрачати не більше ніж 70% від свого річного доходу.

Правила введуть у дію з 7 квітня після голосування виконкому УЄФА. У першому сезоні клуби зможуть витрачати на зарплати та амортизацію трансферів 90% свого річного доходу, поступово відсоток знижуватиметься і за три роки досягне позначки 70%.

Низка ТОП-клубів вимагала підняти планку до 85%, тоді як німецькі клуби, навпаки, вимагали знизити допустимий відсоток до позначки нижче 70%. Очікується, що 40 клубів виступлять проти нових правил.