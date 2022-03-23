УЄФА назвала претендентів на проведення Євро у 2028 і 2032 роках

Країн-господарів визначать у вересні 2023 року

УЄФА отримала заяви про зацікавленість у проведенні Чемпіонатів Європи з футболу 2028 та 2032 років від чотирьох потенційних учасників.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Спільну заявку щодо проведення Євро-2028 подали футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Республіки Ірландія, Шотландії та Уельсу.

Росія та Туреччина заявили про свою зацікавленість у проведенні Євро у 2028 або 2032 році, тоді як Італія оголосила про свій намір подати заявку тільки на Євро-2032.

Призначення країн-господарів обох турнірів відбудеться у вересні 2023 року.