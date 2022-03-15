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Ультрас Динамо: Суркіси в перші дні війни виїхали з України

Сьогодні 09:29 87 0
Ультрас Динамо: Суркіси в перші дні війни виїхали з України
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Динамо захищають Україну від російського вторгнення.

Про це йдеться в заяві WBC Ультрас Динамо.

"Зараз не до футболу. От абсолютно не до футболу. Але рано чи пізно Україна переможе і нам потрібно буде відбудовувати наше місто. Потім ми повернемось на трибуни рідного стадіону, але це вже буде зовсім інше Динамо.

А поки занотовуємо факти:

1. Усі фанатські групи Динамо Київ взяли зброю до рук і боронять Україну від окупантів. Паралельно організовано штаб допомоги, ми забезпечуємо наших бійців у різних підрозділах усім, що можемо дістати чи придбати. Від води до тепловізорів.

2. Президенти Динамо Суркіси в перші ж дні виїхали з України. За 19 днів від них не було жодних заяв, жодного звернення до вболівальників, до киян, до українців. 23 лютого на офіційному сайті Динамо Григорій Суркіс привітав з ювілеєм Валерія Пустовойтенка і після цього тиша. Повна тиша.

3. Ресурси Динамо публікують інформацію, що клуб фінансово допомагає лікарням та інтернатам у львівській області. Список закладів, яким надходить допомога, виглядає як мінімум дивно. Жодних фото чи якоїсь іншої інформації - клуб просто прибрав себе з публічної площини. Лише репостить офіційних осіб держави в соцмережах.

4. Гравців Динамо вивезли подалі від бойових дій. Легіонери вже закордоном, їм дозволено йти в оренду в інші клуби. Наші ж гравці кажуть, що фінансово допомагають армії, але намагаються цього не афішувати. Публічно про свою допомогу заявив лише Беньямін Вербіч.

5. В мережі опублікували знімки, де один з віце-президентів Динамо позує поряд з рамзаном кадировим. І, знову ж таки, жодної реакції від клубу.

6. Сьогодні Мірча Луческу дав інтерв'ю італійській пресі, де заявив, що: українці та росіяни жили як брати; війна в Україні - це політична проблема, а не проблема між народами; він проти того щоб російських спортсменів та клуби дискваліфікували з міжнародних змагань.

Для нас, фанатів Динамо, усі озвучені факти не стали несподіванкою. Ми кілька років з усіх сил намагались донести світу, що Суркіси - це ганьба Динамо, а Луческу повинен піти. Сподіваємось, що хоч сьогодні розкриються очі у тих, хто весь цей час не підтримував нашу позицію", - йдеться в повідомленні.

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