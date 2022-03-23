Дніпро-1 залишив бразильський легіонер

Найближчі три місяці вінгер точно проведе у Бразилії

Дніпро-1 погодився відпустити в оренду у Спорт Ресіфі свого 22-річного лівого вінгера Білла, контракт якого український клуб викупив лише наприкінці минулого року.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Договір розрахований до 30 червня, проте містить опцію продовження до кінця поточного року, умови настання якої не розкриваються.

Раніше ФІФА дозволила гравцям українських клубів переходити до закордонних колективів через війну, яку на території країни розв'язали рашисти.

Білл в УПЛ-2021/22 провів 11 матчів, в яких записав на свій рахунок 1 забитий м'яч та 1 результативну передачу.

Напередодні Дніпро-1 залишив інший бразильський легіонер - Габріель Бусанелло, якого орендував Жувентуде.