Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 12:51 31795
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
Вчора 22:39 512
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
Вчора 20:25 456
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
Вчора 19:12 811 1
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Вчора 17:45 440
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Вчора 14:09 443
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Вчора 10:24 553
Ястремська не дограла матч на турнірі у Маямі
Вчора 09:11 859
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Вчора 08:24 1165
Суркіс вивіз з України онуків-призовників
21.03.2022 21:55 2488
Прямі трансляції

Дніпро-1 залишив бразильський легіонер

Сьогодні 10:24 76 0
Найближчі три місяці вінгер точно проведе у Бразилії
Дніпро-1 залишив бразильський легіонер
#СК Дніпро-1

Джерело - sport.ua.

Дніпро-1 погодився відпустити в оренду у Спорт Ресіфі свого 22-річного лівого вінгера Білла, контракт якого український клуб викупив лише наприкінці минулого року.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Договір розрахований до 30 червня, проте містить опцію продовження до кінця поточного року, умови настання якої не розкриваються.

Раніше ФІФА дозволила гравцям українських клубів переходити до закордонних колективів через війну, яку на території країни розв'язали рашисти.

Білл в УПЛ-2021/22 провів 11 матчів, в яких записав на свій рахунок 1 забитий м'яч та 1 результативну передачу.

Напередодні Дніпро-1 залишив інший бразильський легіонер - Габріель Бусанелло, якого орендував Жувентуде.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 31795
Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту 1155
Сабо мріє вигнати всіх росіян з України Сабо мріє вигнати всіх росіян з України 980
Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 994
У російської олімпійської чемпіонки через допінг відберуть золоту медаль Лондона-2012 У російської олімпійської чемпіонки через допінг відберуть золоту медаль Лондона-2012 1156
Стаховський: Мене здивував весь український народ Стаховський: Мене здивував весь український народ 1522
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 78584
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2883 2
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57161
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15885
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19354 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 12264 5