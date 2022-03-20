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Бразилець Бусанелло залишив Дніпро-1

Сьогодні 16:25 146 0
Футболіст перейшов у Жувентуде
Бразилець Бусанелло залишив Дніпро-1
#СК Дніпро-1

Джерело - СК Дніпро-1.

23-річний лівий фулбек Дніпра-1 Габріель Бусанелло, який лише на початку лютого перебрався до українського клубу на правах оренди до кінця календарного року, повернувся до рідної Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Бусанелло до 30 червня на правах оренди захищатиме кольори Жувентуде.

При цьому, як зазначає офіційний сайт бразильського клубу, у договорі є пункт, згідно з яким у разі, якщо до 1 липня в Україні не буде відновлено розіграш футбольних змагань, договір оренди щодо Бусанелло буде автоматично продовжений до кінця 2022 року.

Нагадаємо, трансферні права на Бусанелло належать Шапекоенсе, у якого Дніпро-1 й орендував гравця.

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