Гравці Динамо придбали автомобіль для українських розвідників

Координував допомогу капітан киян Сергій Сидорчук.

Гравці Динамо придбали українським військовим автомобіль зі специфічними характеристиками.

Про це повдіомляє пресслужба киян.

Один з розвідувальних батальйонів, що перебуває на передовій, звернувся з проханням придбати автомобіль зі специфічними характеристиками. Це прохання передали капітану Динамо Сергію Сидорчуку і протягом дня гравці киян знайшли та сплатили покупку необхідного автомобіля.

"Всі гравці Динамо не сидять, склавши руки. Ми допомагаємо нашим захисникам, і це щонайменше, що кожен з нас може зробити. Дякуємо нашій армії, нашим волонтерам, медикам та простим людям, які роблять все для перемоги України у цій страшній війні", - заявив Сидорчук.

Нагадаємо, гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги.