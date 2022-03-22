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Луческу захворів на коронавірус

Вчора 22:10 225 0
Луческу легко переносить хворобу.
Луческу захворів на коронавірус
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ, #Коронавірус в футболі

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу здав позитивний тест на коронавірус.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Зараз я вдома, у мене коронавірус. Я не хворів на них протягом двох років, коли навколо мене було 50 людей, коли я ходив у багато місць, а коли був удома, то захворів.

Зі мною все добре. Це легка форма хвороби. Я щеплено двічі, третю вакцину не отримав. Сьогодні останній день карантину, завтра я зможу вийти з дому, а в суботу буду на стадіоні в Гулешті", - розповів Луческу.

Нагадаємо, Луческу став найстаршим чинним тренером у світі.

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