Луческу захворів на коронавірус

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу здав позитивний тест на коронавірус.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Зараз я вдома, у мене коронавірус. Я не хворів на них протягом двох років, коли навколо мене було 50 людей, коли я ходив у багато місць, а коли був удома, то захворів.

Зі мною все добре. Це легка форма хвороби. Я щеплено двічі, третю вакцину не отримав. Сьогодні останній день карантину, завтра я зможу вийти з дому, а в суботу буду на стадіоні в Гулешті", - розповів Луческу.