Луческу вийшов на першу сходинку світового рейтингу тренерів-ветеранів

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вийшов на першу сходинку світового рейтингу тренерів-ветеранів.

Про це повідомляє CIES

На початку березня лідером з показником 80,7 років був Роже Лемерр, який приводив збірну Франції до перемоги на Євро-2000. Втім, 6 березня туніський Етуаль дю Сахель звільнив мегадосвідченого француза, і Луческу (76,6 років) вирвався на перше місце. До трійки лідерів також входять боснієць Любомір Петровіч (74,8) та англієць Рой Гожсон (74,6).

Контракт Луческу з Динамо розрахований до літа 2024 року, однак зараз румун був змушений покинути Україну через вторгнення Росії.

Нагадаємо, Луческу сподівається у майбутньому повернутися до роботи з Динамо.