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Луческу став найстаршим чинним тренером у світі

Сьогодні 21:11 119 0
Луческу вийшов на першу сходинку світового рейтингу тренерів-ветеранів
Луческу став найстаршим чинним тренером у світі
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - football24.uа.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вийшов на першу сходинку світового рейтингу тренерів-ветеранів.

Про це повідомляє CIES 

На початку березня лідером з показником 80,7 років був Роже Лемерр, який приводив збірну Франції до перемоги на Євро-2000. Втім, 6 березня туніський Етуаль дю Сахель звільнив мегадосвідченого француза, і Луческу (76,6 років) вирвався на перше місце. До трійки лідерів також входять боснієць Любомір Петровіч (74,8) та англієць Рой Гожсон (74,6).

Контракт Луческу з Динамо розрахований до літа 2024 року, однак зараз румун був змушений покинути Україну через вторгнення Росії.

Нагадаємо, Луческу сподівається у майбутньому повернутися до роботи з Динамо.

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