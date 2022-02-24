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Челсі готує трансфер Дембеле

Вчора 23:37 167 0
Усман Дембеле може змінити клуб
Челсі готує трансфер Дембеле
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Усман Дембеле

Джерело - tribuna.com.

Челсі зацікавлений підписати вінгера Барселони Усмана Дембеле.

Про це повідомляє Diario Sport.

Вінгер Барселони стане вільним агентом улітку, і лондонський клуб зробить усе, щоб підписати з ним контракт. Челсі відмовився від ідеї про покупку півзахисника "Баварії" Сержа Гнабрі через високу вартість угоди та зосередився на Дембелі.

Англійський клуб спілкувався з оточенням Дембеле, який має кілька пропозицій. Остаточного рішення про майбутнє гравець ще не ухвалив.

У роздягальні Усман, як і раніше, каже, що хоче залишитися в Барсі, але різниця між його вимогами та пропозицією каталонців за контрактом така велика, що її навряд чи можна буде подолати.

Основні претенденти на Дембеле – це Манчестер Юнайтед, Ювентус та Челсі. Лондонський клуб вважає Усмана найкращим варіантом на ринку і готовий запропонувати йому гарний підписний бонус та високу зарплату. Переговори вже тривають.

Оточення Дембеле хоче, щоб Усман не лише отримав високу зарплату, а й опинився у клубі, де буде однією з головних зірок і завжди виходитиме у стартовому складі.

Нагадаємо, Обамеянг просить Дембеле залишитись у Барселоні.

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