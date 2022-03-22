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Кополовець: Тимощук — напівлюдина, якій гроші затьмарили все

Сьогодні 19:27 248 0
Михайло Кополовець прокоментував мовчання Тимощука
Кополовець: Тимощук — напівлюдина, якій гроші затьмарили все
#Зеніт, #Анатолій Тимощук, #Михайло Кополовець

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Карпат та Минаю Михайло Кополовець засудив дії Анатолія Тимощука, який не зміг висловити свою позицію щодо вторгнення росії в Україну.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю Football Hub.

"Тимощук — людина без позиції. Йому гроші затьмарили все. Це — напівлюдина, у якого немає серця та душі. Я не вірю, що він відчуває себе росіянином. Мабуть, українцем. Але розуміє, що тут його ніхто не чекає, навіть якщо там признає те, що відбувається.

Сидить, мовчить. Мене нудить від таких людей. Якщо ти бачиш, що відбувається в твоїй державі, де люди гинуть, діти гинуть, мільйони виїжджають... Навіть кацапи щось бормочуть деякі. А ти не можеш навіть два слова сказати. Він — порожнє місце.

Якби він одразу повернувся в Україну, ми б його простили. Забули б те, що він в Зеніті грав. В тяжку хвилини це б забулося. Він мільйонер. Міг би поїхати додому, жити собі, підтримати народ. Прийде час, жалітися буде пізно", — розповів Кополовець.

Нагадаємо, Анатолія Тимощука позбавили всіх нагород в українському футболі.

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