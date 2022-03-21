Шевченко закликав українських футболістів продовжували грати в Європі

Українським гравцям, які перебувають за кордоном, важливо грати у футбол.

Про це розповів колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Світова спільнота підтримує Україну та солідарно з нашим народом – це неймовірно. Це так багато важить для нас. Для всіх українців, хто залишився там, важливо знати, що вони не самі.

Я постійно говорю нашим футболістам: "Продовжуйте грати. Ви граєте за свою країну. Це чудове послання". Спортивний світ дуже згуртований. Він проти війни. Зінченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук – дуже важливо, щоби хлопці продовжували грати. Я дзвоню їм, підтримую.

Ми єдині. Це послання моєї кампанії – зіграй свою роль. Робіть все, що ви можете. Будь ласка, продовжуйте говорити про Україну. Ми відчуваємо, що ми не самотні. Якщо ви підтримуєте наших спортсменів, то підтримуєте нас", - сказав Шевченко.