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Шевченко запустив ініціативу Play Your Part for Ukraine

Сьогодні 19:40 185 0
Шевченко запустив ініціативу Play Your Part for Ukraine
#Андрій Шевченко

Джерело - footboom.com.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко запустив ініціативу Play Your Part for Ukraine.

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Про це заявив сам фахівець.

"У нас дві цілі. Перша - зібрати кошти та допомогти дітям, жінкам, старим, які тікають від війни. Ситуація трагічна, у багатьох містах немає їжі, води, ліків. Друга мета - дати відчути українському народові нашу близькість. Ми захищаємо нашу свободу, наш дім. Намагаємося допомогти всім, хто цього потребує, - заявив Шевченко.

Задонатити можна тут . 

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