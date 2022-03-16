Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко запустив ініціативу Play Your Part for Ukraine.

Про це заявив сам фахівець.

"У нас дві цілі. Перша - зібрати кошти та допомогти дітям, жінкам, старим, які тікають від війни. Ситуація трагічна, у багатьох містах немає їжі, води, ліків. Друга мета - дати відчути українському народові нашу близькість. Ми захищаємо нашу свободу, наш дім. Намагаємося допомогти всім, хто цього потребує, - заявив Шевченко.