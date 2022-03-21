Шевченко: росії у нас ніхто не радий

Українці до кінця захищатимуть свою незалежність від агресії Росії.

Про це розповів екснаставник національної збірної Андрій Шевченко.

"Українці борються за свій вибір, за свою свободу та демократію. Неймовірне почуття, коли бачиш беззбройних людей, які зупиняють танк. Україна захищатиметься до кінця, Росії у нас ніхто не радий.

У Росії говорять про якусь спецоперацію. Це не спецоперація, а вбивство безневинних людей. Міста оточують і просто бомблять їх", - сказав Шевченко.