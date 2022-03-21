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Шевченко: росії у нас ніхто не радий

Сьогодні 22:29 77 0
Андрій Шевченко прокоментував російське вторгнення
Шевченко: росії у нас ніхто не радий
Фото - gettyimages
#Андрій Шевченко

Джерело - sport.ua.

Українці до кінця захищатимуть свою незалежність від агресії Росії.

Про це розповів екснаставник національної збірної Андрій Шевченко.

"Українці борються за свій вибір, за свою свободу та демократію. Неймовірне почуття, коли бачиш беззбройних людей, які зупиняють танк. Україна захищатиметься до кінця, Росії у нас ніхто не радий.

У Росії говорять про якусь спецоперацію. Це не спецоперація, а вбивство безневинних людей. Міста оточують і просто бомблять їх", - сказав Шевченко.

Раніше Шевченко запустив ініціативу Play Your Part for Ukraine.

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