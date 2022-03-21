Минай переобладнав клубну базу для приймання переселенців

Минай перебудував навчально-тренувальної бази клубу для приймання українських переселенців.

Про це розповів президент закарпатського клубу Валерій Пересоляк у коментарі Футбол 1.

"Стадіон клубу Минай, який нещодавно був центром підготовки для наших футболістів, на сьогодні вже третій тиждень як перевлаштований для переселенців. Одночасно на нашій базі може проживати близько двохсот осіб.

Кожна кімната і вільне місце, яке ми мали, ми переобладнали в спальні місця. У кімнаті першої медичної допомого ми розклали масажний стіл. У кімнатах в людей є власний санвузол, душ.

Спільні санвузли також залишили для людей, роздягальню для команд, ми залишили відкритою, щоб люди могли зберігати тут речі", - сказав Пересоляк.