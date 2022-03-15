Минай допоміг облаштувати бомбосховище в Ужгороді

Джерело - Чемпіон.
Футбольний клуб Минай допоміг в облаштуванні бомбосховища в Ужгороді.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Волонтери та футболісти молодіжних команд допомогли прибрати з нього сміття, полагодити ліжка та завезти питну воду. Також придбали обладнання для водопостачання.
Раніше також, з ініціативи президента ужгородського клубу Валерія Пересоляка, на стадіоні Минай було організовано притулок для тимчасових переселенців із постраждалих від війни регіонів. Також тут приймають необхідні речі для волонтерів та переселенців.
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