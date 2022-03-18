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Гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги

Сьогодні 21:25 164 0
Гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги
#Георгій Бущан, #Микола Матвієнко, #Тарас Степаненко, #Микола Шапаренко, #Сергій Кривцов, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан повідомив про створення фонду допомоги у співпраці з двома одноклубниками та трьома футболістами Шахтаря.

"Об’єднуємося та допомагаємо один одному заради перемоги України.

Сьогодні разом з Тарасом Степаненком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Матвієнком, Миколою Шапаренком та Сергієм Кривцовим вирішили розповісти про наш фонд. Спочатку кожен допомагав власноруч, але з часом побачили, що об’єднувати зусилля ефективніше.

Фонд поділено на дві частини: гуманітарну та військову. Ми збираємо запити зі всієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії - зараз це наші основні партнери, можливо, згодом географія розшириться. Далі організовується логістики для перевезення речей в Україну, що зараз непросто, але для українців немає нічого неможливо. Наші герої доводять щодня.

На фото частина допомоги (500 аптечок Ifak aids, 50 бронежилетів (захист 4+) та 5 тепловізорів), що їде в Одесу, Мар’їнку та Миколаїв. Слава Україні", - зазначив Бущан.

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Допис, поширений Buschan Georgiy (@georgiybuschan)

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