Шахтар допоміг українській армії

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар продовжує надавати гуманітарну допомогу захисникам України.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
"Клуб передав теплий одяг на загальну суму понад 1 млн гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.
До комплектів увійшли термоформа та верхній одяг, що допоможуть українським воїнам переносити холодні погодні умови", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги.