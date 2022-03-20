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Шахтар допоміг українській армії

Сьогодні 11:11 246 0
Шахтар допомагає ЗСУ
Шахтар допоміг українській армії
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар продовжує надавати гуманітарну допомогу захисникам України.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Клуб передав теплий одяг на загальну суму понад 1 млн гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

До комплектів увійшли термоформа та верхній одяг, що допоможуть українським воїнам переносити холодні погодні умови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги.

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