Шахтар допоміг українській армії

Шахтар продовжує надавати гуманітарну допомогу захисникам України.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Клуб передав теплий одяг на загальну суму понад 1 млн гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

До комплектів увійшли термоформа та верхній одяг, що допоможуть українським воїнам переносити холодні погодні умови", - йдеться у повідомленні.