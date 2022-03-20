Капітан Зорі розкритикував російських футболістів

Капітан Зорі Віталій Вернидуб назвав своє ставлення російських футболістів до війни в Україні.

Про це розповів футболіст в інтерв'ю Команда 1.

"Мовчання провідних російських футболістів? Та це взагалі без коментарів! Перелякані люди – що з них взяти? Переживають виключно за свій гаманець, хоч там вистачить, щоб забезпечити кілька поколінь.

Я, до речі, хочу висловити свою повагу до Андрія Вороніна та Ярослава Ракицького, які сказали все, що думають, розвернулися і поїхали. Чоловіки.

Хоча того ж Ракицького постійно хейтили за те, що не співає гімн тощо, а хтось прапорці на обличчі малював, а тепер ховається. Та візьми ти свої яйця до рук! Хоча вже, гадаю, не треба. Нема чого там брати", – сказав Вернидуб.