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Вернидуб вступив до Збройних Сил України

Сьогодні 07:11 274 0
Український тренер воюватиме з російськими окупантами
Вернидуб вступив до Збройних Сил України
#Юрій Вернидуб

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер молдавського Шерифа Юрій Вернидуб вступив до Збройних Сил України, а не до територіальної оборони.

Про це заявив сам фахівець.

"У клубі поки що цього не знають. Сьогодні повідомлю. Я їм говорив ще тоді, що у нас не випускають з країни чоловіків, бо оголосили загальну мобілізацію.

Рано чи пізно керівництво Шерифа все одно дізнається, що я пішов боронити Батьківщину. Сьогодні планую поговорити з генеральним директором Тархнішвілі, стосовно ситуації, яка склалася. Думаю, Важа Едуардович мене зрозуміє, адже він пройшов те саме, що наразі відбувається в Україні. Він грузин, у 2008 році Росія розпочала війну проти його країни. Тому він як ніхто інший мене розуміє.

Керівництво Шерифа запропонувало, щоб я перевіз до Молдови свою сім’ю. Але коли я їхав у Запоріжжя і побачив, скільки людей залишає нашу країну у цей складний час... Це катастрофа. Тому вирішив не робити так, як вони, не піддаватися панічним настроям. Уся моя родина знаходиться у Запоріжжі", - сказав Вернидуб.

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