Головне
Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту
Вчора 15:25 818
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Сьогодні 12:42 167
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю
Сьогодні 12:00 172
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 23:39 29250
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 20:55 32606
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022
Вчора 20:33 1012
Магучіх: Припиніть удавати, що війни немає! Якщо ви нічого не робите, ви її підтримуєте
Вчора 19:25 467
Шаран: Український народ ніколи нічого не боїться
Вчора 18:39 327
Беленюк вимагає довічної дискваліфікації для російських спортсменів
Вчора 13:13 867
Маліновський - у команді тижня Ліги Європи
Вчора 11:11 534
Прямі трансляції

Вихованець Динамо перейшов у шведський клуб

Сьогодні 13:27 104 0
Мирослав Мазур знайшов новий клуб
Вихованець Динамо перейшов у шведський клуб
#Динамо Київ, #Естерсунд, #Футбольні трансфери, #Мирослав Мазур

Джерело - football24.ua.

Захисник Мирослав Мазур став гравцем Естерсунда.

Про це повідомляє пресслужба шведського клубу.

23-річний оборонець підписав з представником другого за силою дивізіону контракт терміном до 31 грудня 2023 року.

Українець вже виступав у Швеції – упродовж 2020 року він у складі Умео у 19 матчах забив два голи.

Мазур – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав саме у київському клубі у 2015 році. Виступав за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу та молдовський Сфинтул Георге. Останнім його клубом була польська Ягеллонія, яку він покинув влітку 2021 року.

Нагадаємо, Динамо буде базуватись у Дрогобичі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 32606
Баварія розгромила Уніон. Результати матчів 27 туру Бундесліги Баварія розгромила Уніон. Результати матчів 27 туру Бундесліги 1125
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 29250
Динамо буде базуватись у Дрогобичі Динамо буде базуватись у Дрогобичі 1535
Мілан на виїзді здолав Кальярі. Результати матчів 30 туру Серії А Мілан на виїзді здолав Кальярі. Результати матчів 30 туру Серії А 1165
Загинув гравець аматорського клубу з Кіровоградщини Загинув гравець аматорського клубу з Кіровоградщини 1478
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9791 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3897
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6287 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3351
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9120 3
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67688 5