Вихованець Динамо перейшов у шведський клуб

Джерело - football24.ua.
Захисник Мирослав Мазур став гравцем Естерсунда.
Про це повідомляє пресслужба шведського клубу.
23-річний оборонець підписав з представником другого за силою дивізіону контракт терміном до 31 грудня 2023 року.
Українець вже виступав у Швеції – упродовж 2020 року він у складі Умео у 19 матчах забив два голи.
Мазур – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав саме у київському клубі у 2015 році. Виступав за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу та молдовський Сфинтул Георге. Останнім його клубом була польська Ягеллонія, яку він покинув влітку 2021 року.
Нагадаємо, Динамо буде базуватись у Дрогобичі.