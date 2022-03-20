Вихованець Динамо перейшов у шведський клуб

Мирослав Мазур знайшов новий клуб

Захисник Мирослав Мазур став гравцем Естерсунда.

Про це повідомляє пресслужба шведського клубу.

23-річний оборонець підписав з представником другого за силою дивізіону контракт терміном до 31 грудня 2023 року.

Українець вже виступав у Швеції – упродовж 2020 року він у складі Умео у 19 матчах забив два голи.

Мазур – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав саме у київському клубі у 2015 році. Виступав за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу та молдовський Сфинтул Георге. Останнім його клубом була польська Ягеллонія, яку він покинув влітку 2021 року.

Нагадаємо, Динамо буде базуватись у Дрогобичі.