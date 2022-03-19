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Динамо буде базуватись у Дрогобичі

Сьогодні 16:42 257 0
Динамо буде базуватись у Дрогобичі
#Динамо Київ

Джерело - drohobych-rada.gov.ua.

Київське Динамо обрало в якості місця для тренувань та товариських матчів Дрогобич. 

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Ми вдячні керівництву Дрогобицької громади, адже ми випробували декілька полів для тренувань і саме в Дрогобичі нам максимально підійшли умови", - сказав генеральний директор Динамо Резо Чохонелідзе.

Міський голова Дрогобицької громади привітав футболістів на Дрогобиччині та вручив клубу картину із зображенням Дрогобича та сувенірні топки з дрогобицькою сіллю.

"Намагаюся не пропускати жодного матчу, завжди вболіваю за "Динамо", тому сьогодні я радий вітати Вас на нашій землі, а вся наша спортивна інфраструктура - до Ваших послуг. Ми пишаємося, що наша громада може послужити вам у цей складний для країни час", - сказав міський голова Тарас Кучма.

Футболісти в свою чергу вручили керівництву громади футболки з автографами, а також підписали футбольні м’ячі фанатам та юним спортсменам Дрогобицької громади.

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