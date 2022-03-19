Головне
Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту
Вчора 15:25 613
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 23:39 28842
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 20:55 29848
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022
Вчора 20:33 477
Магучіх: Припиніть удавати, що війни немає! Якщо ви нічого не робите, ви її підтримуєте
Вчора 19:25 338
Шаран: Український народ ніколи нічого не боїться
Вчора 18:39 228
Беленюк вимагає довічної дискваліфікації для російських спортсменів
Вчора 13:13 739
Маліновський - у команді тижня Ліги Європи
Вчора 11:11 467
Російські окупанти знищили лижну базу у Чернігові
Вчора 08:55 543
Гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги
18.03.2022 21:25 482
Прямі трансляції

Тете хоче перейти до Греміо

Вчора 23:25 189 0
Тете хоче перейти до Греміо
#Тете, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Хавбек донецького Шахтаря Тете хоче продовжити кар’єру в Греміо.

Про це повідомляє GZH.

Бразильський клуб веде переговори, щоб орендувати 22-річного футболіста до червня.

Але трансфер може не відбутися, якщо Тете перехопить Інтер, Мілан чи Бенфіка, які також претендують. У їхньому випадку зіграє важливу роль рішення керівництва ліг дозволити чи заборонити реєстрацію футболістів зі сходу Європи посеред сезону.

Тете у цьому сезоні забив 10 голів та віддав 2 асисти у 28 матчах.

Раніше Бенфіка хоче придбати вінгера Шахтаря Тете.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол Ярмоленка розчулив легенду Вест Гема Гол Ярмоленка розчулив легенду Вест Гема 832
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 28842
Бохум не зміг дограти матч з Боруссією через уболівальників Бохум не зміг дограти матч з Боруссією через уболівальників 1282
Динамо буде базуватись у Дрогобичі Динамо буде базуватись у Дрогобичі 961
Беленюк вимагає довічної дискваліфікації для російських спортсменів Беленюк вимагає довічної дискваліфікації для російських спортсменів 739
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 29848
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5505
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 87241 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 164968 3
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 114057
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21362 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 172206 6