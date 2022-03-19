Тете хоче перейти до Греміо

Хавбек донецького Шахтаря Тете хоче продовжити кар’єру в Греміо.

Про це повідомляє GZH.

Бразильський клуб веде переговори, щоб орендувати 22-річного футболіста до червня.

Але трансфер може не відбутися, якщо Тете перехопить Інтер, Мілан чи Бенфіка, які також претендують. У їхньому випадку зіграє важливу роль рішення керівництва ліг дозволити чи заборонити реєстрацію футболістів зі сходу Європи посеред сезону.

Тете у цьому сезоні забив 10 голів та віддав 2 асисти у 28 матчах.

Раніше Бенфіка хоче придбати вінгера Шахтаря Тете.