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Бенфіка хоче придбати вінгера Шахтаря Тете

Вчора 23:43 114 0
Трансфер може коштувати португальському клубу щонайменше 30 мільйонів євро
Бенфіка хоче придбати вінгера Шахтаря Тете
#Бенфіка, #Тете, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар найближчими днями може остаточно залишити 22-річний вінгер Тете, котрий виступає за гірників із лютого 2019 року.

Про це повідомляє ESPN.

Підписати Тете хотів ряд бразильських клубів, але в цьому випадку йшлося виключно про оренду, тоді як Шахтар заявив лише про готовність розглянути повноцінний продаж футболіста.

Викупити контракт Тете в гірників у Європі готові Аталанта, Монако та Баварія, але фаворитом на підписання бразильця є Бенфіка.

Вся річ у тому, що лісабонському клубу Шахтар все ще винен за перехід іншого бразильського вінгера Педріньйо, який відбувся влітку минулого року. Наразі гірники прострочили терміни виплати боргу по платежах за Педріньйо, що може спонукати їх домовлятися з Бенфікою про реструктуризацію заборгованості в аспекті угоди по Тете.

Шахтар" розраховував отримати від продажу Тете 40-45 мільйонів євро, але очевидно, що зараз ця сума буде скоригована у бік зменшення. Серед причин для цього - зазначений борг за Педріньйо, який буде вирахований із загальної суми платежу, а також значно нижча ринкова вартість гравця наразі. Ймовірно, що зрештою мова буде йти про суму у 30 мільйонів євро.

Очікується, що Тете у супроводі агента прибуде до Лісабона у п'ятницю, 18 березня, щоб обговорити деталі потенційного трансферу до Бенфіки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила клубам з України у зв'язку з війною, яку на її території розв'язали рашисти, продавати своїх футболістів до інших клубів світу у термін до 7 квітня.

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