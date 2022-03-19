Капітан Динамо: Дочка зі сльозами на очах сказала, що почалася війна

Капітан Динамо Сергій Сидорчук разом з іншим гравцями збірної України створили фонд, який допомагає нашій армії відбивати атаки російських окупантів.

Про це розповів сам футболіст в ефірі Всеукраїнського марафону новин.

"Хтось захищає Україну з автоматом у руках, хтось на передовій, а хтось волонтер. Ми вирішили створити фонд, який зараз скуповує аптечки, бронежилети та інше.

Мою сім'ю війна застала у Києві. Прокинулися близько 5-ї ранку 24 лютого, коли був перший вибух. Дочка зі сльозами на очах сказала, що почалася війна. Напевно, найгірший день у житті.

Дружина на 9-му місяці вагітності. Спочатку були у Києві, але потім вдалося виїхати з України. Стало небезпечно, коли росія ще й почала бомбити лікарні та пологові будинки", – розповів Сидорчук.