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Півзахисник Шахтаря Судаков став волонтером у Львові

Сьогодні 12:25 131 0
Георгій Судаков допомагає переселенцям у Львові
Півзахисник Шахтаря Судаков став волонтером у Львові
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - shakhtar.com.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков разом з дружиною Єлизаветою зайнялися волонтерством, взявши участь у роботі Shelter Centre для тимчасових переселенців на Арені Львів.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Координаційний центр наразі займається облаштуванням спальних зон для переселенців, оснащує приміщення електрообладнанням.

20-річний українець розвантажував товари першої потреби: дитяче харчування, продукти, засоби особистої гігієни.

"Зараз усі допомагають. Уся країна згуртувалася. Не має значення, футболіст ти, спортсмен чи хтось інший – кожен може зробити свій внесок.

Коли почалася війна, багато людей стали мені писати, телефонувати, пропонувати допомогу. У Львові мені та моїй родині надали притулок незнайомі люди. Звісно ж, я й сам захотів допомогти іншим: продуктами, одягом для біженців і для наших воїнів. Зараз такий момент, коли кожен має допомагати, як може.

Коли дізнався, що Шахтар займається облаштуванням гуманітарного центру у Львові, то одразу ж відгукнувся й був готовий допомагати. Намагаюсь бути корисним тут, робити все, що в моїх силах. Я відчуваю велику відповідальність у цій волонтерській роботі. Головне, що це забезпечує користь людям", – сказав Судаков.

Нагадаємо, гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги.

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