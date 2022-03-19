Гості сповна скористалися грою у більшості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 30-го туру АПЛ Лідс здобув вольову перемогу над Вулвергемптоном.

Вулвергемптон після першого тайм вигравав з рахунком 2:0. На 53-ій хвилині матчу Вулвергемптон залишив у меншості - Хіменес отримав друге попередження. Лідс перевагою в одного гравця сповна скористався. Гості змогли забити три голи і вирвати перемогу. Матч завершився з рахунком 3:2.

Чемпіонат Англії - АПЛ

30 тур, 18 березня

Вулвергемптон - Лідс 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Хонні, 2:0 - 45+11 Трінкау, 2:1 - 63 Гаррісон, 2:2 - 66 Родріго, 2:3 - 90+1 Ейлінг

Раніше головний тренер Евертона Френк Лемпард зламав руку під час святкування переможного голу у ворота Ньюкасла.