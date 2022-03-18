Лемпард зламав руку під час святкування перемоги Евертона

Головний тренер Евертона Френк Лемпард зламав руку під час святкування переможного голу у ворота Ньюкасла.

Про це розповів сам британський фахівець.

"До речі, я зламав руку під час святкування, – сказав Френк і додав: – Але я приймаю це як плату за три очки. Тоді я цього не усвідомлював, а гра ще йшла і моя рука почала тремтіти. Хоча мені було все одно! Вже говорив з клубним лікарем, він дав мені кілька таблеток, я б міг випити пиво чи навіть два", - розповів Лемпард.