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Лемпард зламав руку під час святкування перемоги Евертона

Сьогодні 11:11 259 0
Френк Лемпард не стримував емоцій після переможного голу
Лемпард зламав руку під час святкування перемоги Евертона
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Лемпард, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард зламав руку під час святкування переможного голу у ворота Ньюкасла.

Про це розповів сам британський фахівець.

"До речі, я зламав руку під час святкування, – сказав Френк і додав: – Але я приймаю це як плату за три очки. Тоді я цього не усвідомлював, а гра ще йшла і моя рука почала тремтіти. Хоча мені було все одно! Вже говорив з клубним лікарем, він дав мені кілька таблеток, я б міг випити пиво чи навіть два", - розповів Лемпард.

Нагадаємо, Евертон Миколенка здолав Ньюкасл у 20 турі АПЛ.

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