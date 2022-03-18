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Соучек: Дуже радий за Ярмоленка

Сьогодні 12:12 86 0
Томаш Соучек прокоментував перемогу над Севільєю
Соучек: Дуже радий за Ярмоленка
#Вест Гем, #Андрій Ярмоленко, #Томаш Соучек

Джерело - football24.ua.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко допоміг вивести клуб у чвертьфінал Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник лондонського клубу Томаш Соучек.

"Ця перемога дуже важлива, ми, можливо, втратили частину наших фізичних сил, оскільки це була важка гра, але зміцнили впевненість, і наш менталітет покращився, це важливіше. У Вест Гема немає якогось одного пріоритету, просто готуємося до наступної гри, а не до турнірів.

Головний тренер вселяє в нас упевненість. Знали, що можемо перемогти Севілью, тому що ми високо в таблиці АПЛ, і вони на тому ж рівні. Сьогодні ми грали навіть краще, ніж в Іспанії, і тепер наші вболівальники з нетерпінням чекають на наступний раунд.

Я був дуже радий за Ярмоленка, тому що він заслужив свій гол на вихідних і знову забив сьогодні. Я просто радий за нього, це найважчий момент у його житті. Великий респект йому", – розповів Соучек.

Нагадаємо, гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи.

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