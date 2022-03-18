Джерело - Чемпіон.

Гол українця Андрія Ярмоленка в додатковий час вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи.

Ярмоленко відзначився на 112-й хвилині матчу-відповіді проти іспанської Севільї, вчасно опинившись на добаванні.

Основний час матчу завершився перемогою Молотобійців - 1:0. Севілья виграла першу гру з таким же рахунком.

Жеребкування відбудеться 18 березня.

Нагадаємо, в останньому турі АПЛ Ярмоленко також відзначився переможним голом. Український футболіст забив у ворота Астон Вілли.

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