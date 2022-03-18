Джерело - Чемпіон.
Гол українця Андрія Ярмоленка в додатковий час вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи.
Ярмоленко відзначився на 112-й хвилині матчу-відповіді проти іспанської Севільї, вчасно опинившись на добаванні.
Основний час матчу завершився перемогою Молотобійців - 1:0. Севілья виграла першу гру з таким же рахунком.
Жеребкування відбудеться 18 березня.
Нагадаємо, в останньому турі АПЛ Ярмоленко також відзначився переможним голом. Український футболіст забив у ворота Астон Вілли.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua