Головне
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи
Сьогодні 00:36 570
Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:38 232
Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі
Вчора 21:28 562
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні
Вчора 20:29 764
Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України
Вчора 19:16 179
Ребров: У Дубаї достатньо жертв багаторічної пропаганди
Вчора 17:55 358
Долгополов пояснив, чому російських тенісистів потрібно усунути від змагань
Вчора 17:11 296
Редкач: Ломаченко хоче залишити Україну? Фейк, Лома залишається вдома
Вчора 16:40 704
Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність
Вчора 15:46 879
Феєнорд може підписати Пятова
Вчора 12:42 515
Блоги
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:36 568
З автоматом у руках і напоготові: Стаховський боронить Київ від рашистської нечисті
З автоматом у руках і напоготові: Стаховський боронить Київ від рашистської нечисті Андрій Твердохліб
Вчора 20:43 439
Подкопаєва показала підписникам жахливі наслідки війни в Україні
Подкопаєва показала підписникам жахливі наслідки війни в Україні Віктор Слюсаренко
Вчора 20:40 269
Терлюга: 21 руйнування моєї країни. Немає прощення!
Терлюга: 21 руйнування моєї країни. Немає прощення! Віктор Слюсаренко
Вчора 19:09 176
Альбертіні: У голосі Шевченка відчувається біль
Альбертіні: У голосі Шевченка відчувається біль Віктор Слюсаренко
16.03.2022 22:25 283
Мазніченко допомогла українським біженцям
Мазніченко допомогла українським біженцям Віктор Слюсаренко
16.03.2022 21:54 271
Колишній гравець черкаського Дніпра годує захисників і біженців
Колишній гравець черкаського Дніпра годує захисників і біженців Віктор Слюсаренко
16.03.2022 19:55 263
Романчук: Я вірю, що все буде Україна
Романчук: Я вірю, що все буде Україна Віктор Слюсаренко
16.03.2022 17:09 273
Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину
Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину Андрій Твердохліб
16.03.2022 16:07 1952
Кортес зібрав гуманітарну допомогу Україні
Кортес зібрав гуманітарну допомогу Україні Віктор Слюсаренко
15.03.2022 22:55 392
Блашко: Наш народ розлютили, але не залякали
Блашко: Наш народ розлютили, але не залякали Віктор Слюсаренко
15.03.2022 20:54 408
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору Андрій Твердохліб
15.03.2022 14:58 2698
15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря
15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
15.03.2022 12:51 1839 1
Гераскевич: Щонайменше два покоління українців будуть ненавидіти росіян всім серцем
Гераскевич: Щонайменше два покоління українців будуть ненавидіти росіян всім серцем Віктор Слюсаренко
14.03.2022 23:26 441
Жукова: Ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі
Жукова: Ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі Віктор Слюсаренко
14.03.2022 22:55 465
Білодід - про вибух на Оболоні: У цьому районі я прожила 20 років
Білодід - про вибух на Оболоні: У цьому районі я прожила 20 років Віктор Слюсаренко
14.03.2022 22:25 490
Гамбург запросив українських біженців на обід у ресторані на домашньому стадіоні
Гамбург запросив українських біженців на обід у ресторані на домашньому стадіоні Віктор Слюсаренко
14.03.2022 21:41 436
Цуренко - про вибух на Оболоні: Росіяни знову скажуть, що це фейк
Цуренко - про вибух на Оболоні: Росіяни знову скажуть, що це фейк Віктор Слюсаренко
14.03.2022 20:55 511
Український спортивний функціонер виставив на продаж елітний спорткар задля допомоги ВСУ
Український спортивний функціонер виставив на продаж елітний спорткар задля допомоги ВСУ Андрій Твердохліб
14.03.2022 20:07 891
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії Андрій Твердохліб
14.03.2022 19:59 3328
Прямі трансляції

Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи

Сьогодні 00:36 Андрій Твердохліб 570 0
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Гол українця Андрія Ярмоленка в додатковий час вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи.

Ярмоленко відзначився на 112-й хвилині матчу-відповіді проти іспанської Севільї, вчасно опинившись на добаванні.

Основний час матчу завершився перемогою Молотобійців - 1:0. Севілья виграла першу гру з таким же рахунком.

Жеребкування відбудеться 18 березня.

Нагадаємо, в останньому турі АПЛ Ярмоленко також відзначився переможним голом. Український футболіст забив у ворота Астон Вілли.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Дружина Усика: Мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік Дружина Усика: Мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік 1170
Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1497
Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність 879
Бенфіка встановила шалену ціну за свого нападника Бенфіка встановила шалену ціну за свого нападника 837
Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2292
Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 6709
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 21394
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 18367
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4572
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 14234 5
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 114017
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10118