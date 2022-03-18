Моєс: Гол Ярмоленка допоможе розповісти світу про війну в Україні

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс виділив важливість голу українця Андрія Ярмоленка у ворота Севільї.

Про це розповів сам шотландський фахівець.

"Зрештою, це не лише Ярмоленко. Його гол дуже важливий і виграв нам гру, але історія в тому, що команда – це не тільки Ярмоленко.

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Ярмоленко, його меседж та його ім’я будуть згадувати по всій Європі, на континенті та в усьому світі, і я сподіваюся, що повідомлення про те, що відбувається в Україні, якщо люди про це досі не знають, з’являться.

Однак історія сьогоднішнього вечора – це не лише історія Ярмоленка, а виступ Вест Гема, футбольного клубу, як команда відреагувала на великий вечір у Європі вперше за тривалий час, і яка гарна атмосфера була на стадіоні", – розповів Моєс.