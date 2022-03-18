Головне
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи
Сьогодні 00:36 2506
Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:38 672
Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі
Вчора 21:28 1192
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні
Вчора 20:29 1705
Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України
Вчора 19:16 249
Ребров: У Дубаї достатньо жертв багаторічної пропаганди
Вчора 17:55 556
Долгополов пояснив, чому російських тенісистів потрібно усунути від змагань
Вчора 17:11 382
Редкач: Ломаченко хоче залишити Україну? Фейк, Лома залишається вдома
Вчора 16:40 1109
Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність
Вчора 15:46 1050
Феєнорд може підписати Пятова
Вчора 12:42 613
Прямі трансляції

Моєс: Гол Ярмоленка допоможе розповісти світу про війну в Україні

Сьогодні 09:27 309 0
Девід Моєс прокоментував вихід Вест Гема у чвертьфінал Ліги Європи
Моєс: Гол Ярмоленка допоможе розповісти світу про війну в Україні
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Ліга Європи, #Моєс, #Севілья, #Андрій Ярмоленко

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс виділив важливість голу українця Андрія Ярмоленка у ворота Севільї.

Про це розповів сам шотландський фахівець.

"Зрештою, це не лише Ярмоленко. Його гол дуже важливий і виграв нам гру, але історія в тому, що команда – це не тільки Ярмоленко.

Актуально: Вест Гем - Севілья 2:0. Огляд матчу

Ярмоленко, його меседж та його ім’я будуть згадувати по всій Європі, на континенті та в усьому світі, і я сподіваюся, що повідомлення про те, що відбувається в Україні, якщо люди про це досі не знають, з’являться.

Однак історія сьогоднішнього вечора – це не лише історія Ярмоленка, а виступ Вест Гема, футбольного клубу, як команда відреагувала на великий вечір у Європі вперше за тривалий час, і яка гарна атмосфера була на стадіоні", – розповів Моєс.

Нагадаємо, гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи 2506
Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 6870
Ребров: Україна має очиститися від таких як Тимощук Ребров: Україна має очиститися від таких як Тимощук 1271
Бенфіка встановила шалену ціну за свого нападника Бенфіка встановила шалену ціну за свого нападника 1237
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні 1705
Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1666
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19290 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7982
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21345 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11932
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15645
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67660 5