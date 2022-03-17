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Ребров: У Дубаї достатньо жертв багаторічної пропаганди

Сьогодні 17:55 177 0
Фахівець - про те, як росіяни в Дубаї сприймають війну в Україні
Ребров: У Дубаї достатньо жертв багаторічної пропаганди
#Сергій Ребров

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер еміратського Аль-Айну Сергій Ребров висловив свою думку про росіян.

"Чи багато в Дубаї росіян? Вистачає. Бувають і конфлікти. Як у Росії, так і тут, достатньо жертв багаторічної пропаганди. Ці люди, на жаль, непохитні. На кожну гру я виходжу з українською символікою. З нею ходжу і містом, і знаходяться і ті росіяни, які підходять і вибачаються. Але таких замало.

Чи намагався донести правду знайомим у Росії? Зрозуміло. За цей час я розіслав достатньо повідомлень, але фактор пропаганди відіграє свою роль. Вистачає людей, які все розуміють і подумки нас підтримують, але закони цієї жахливої ​​країни сковують усі ініціативи. Втім, мені все одно, на який термін їх можуть посадити - за їхньої мовчазної згоди вбивають мій народ і руйнують мою країну", - сказав Ребров.

Раніше Сергій Ребров висловив думку про Анатолія Тимощука, який продовжать працювати у Зеніті.

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