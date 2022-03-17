Ребров: Україна має очиститися від таких як Тимощук

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров оцінив поведінку тренера Зеніту Анатолія Тимощука під час війни в Україні.

Про це розповів сам фахівець.

"На жаль, існує категорія людей, які розуміють, що до України вони вже не повернуться, а в Європі вони нікому не потрібні. Можливо, хтось із них має якусь позицію, але вони її не озвучують і сидять мовчки. Це стосується не лише спортсменів, а й людей шоу-бізнесу, які народилися в Україні.

Я впевнений, що Толя десь усередині переживає, але йому, напевно, треба годувати свою сім'ю — і це для нього важливіше за громадянську позицію. Це його життя. Ось тільки під час війни не можна зайняти нейтральну позицію. Посиджу, мовляв, пару тижнів, вичекаю, на чиєму боці буде перевага, і потім висловлю свою думку. Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститиметься від таких людей", - сказав Ребров.