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Ребров: Україна має очиститися від таких як Тимощук

Сьогодні 13:43 367 0
Сергій Ребров прокоментував реакцію Тимощука щодо війни в Україні
Ребров: Україна має очиститися від таких як Тимощук
#Сергій Ребров, #Анатолій Тимощук

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров оцінив поведінку тренера Зеніту Анатолія Тимощука під час війни в Україні.

Про це розповів сам фахівець.

"На жаль, існує категорія людей, які розуміють, що до України вони вже не повернуться, а в Європі вони нікому не потрібні. Можливо, хтось із них має якусь позицію, але вони її не озвучують і сидять мовчки. Це стосується не лише спортсменів, а й людей шоу-бізнесу, які народилися в Україні.

Я впевнений, що Толя десь усередині переживає, але йому, напевно, треба годувати свою сім'ю — і це для нього важливіше за громадянську позицію. Це його життя. Ось тільки під час війни не можна зайняти нейтральну позицію. Посиджу, мовляв, пару тижнів, вичекаю, на чиєму боці буде перевага, і потім висловлю свою думку. Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститиметься від таких людей", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Анатолія Тимощука позбавили всіх регалій в українському футболі.

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