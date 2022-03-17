Луческу відреагував на перехід Вербича у Легію

Легія зробила правильний вибір, коли вирішила підписати контракт з вінгером Динамо Беньяміном Вербичем.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу у коментарі sportowefakty.

"Я не здивований. Нещодавно з ним розмовляв. Радий, що він підписав контракт з Легією, тому що я щасливий, коли мої гравці знаходять клуби у такій ситуації. Футбол – це їхня робота, пристрасть та життя. Вони мусять мати можливість продовжувати кар’єру. На жаль, не кожен динамівець чи, у ширшому сенсі, українець має змогу грати або хоча б тренуватись.

Повернімось до Вербича. Це хороший хід для Легії. Він може дуже допомогти клубу. У нього чудовий дриблінг, він може створювати – віддавати хороші передачі та забивати голи", - відзначив Луческу.