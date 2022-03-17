Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
14.03.2022 19:59 3284
Редкач: Ломаченко хоче залишити Україну? Фейк, Лома залишається вдома
Сьогодні 16:40 63
Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність
Сьогодні 15:46 398
Феєнорд може підписати Пятова
Сьогодні 12:42 322
ФІФА змінила правила реєстрації гравців з України
Сьогодні 11:11 339
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:12 27239
Білодід: Весь світ розуміє, що Росія напала на Україну
Вчора 23:40 307
Далакян: Закрийте небо над Україною
Вчора 22:54 529
Український боксер Лапін - росіянам: Заткніть свої промиті роти
Вчора 19:25 833
У боях під Києвом загинув регбіст із Рівного
Вчора 18:40 646
Прямі трансляції

Луческу відреагував на перехід Вербича у Легію

Сьогодні 15:39 167 0
Мірча Луческу прокоментував перехід Вербича у Легію
Луческу відреагував на перехід Вербича у Легію
#Беньямін Вербич, #Динамо Київ, #Легія, #Мірча Луческу, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Легія зробила правильний вибір, коли вирішила підписати контракт з вінгером Динамо Беньяміном Вербичем.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу у коментарі sportowefakty.

"Я не здивований. Нещодавно з ним розмовляв. Радий, що він підписав контракт з Легією, тому що я щасливий, коли мої гравці знаходять клуби у такій ситуації. Футбол – це їхня робота, пристрасть та життя. Вони мусять мати можливість продовжувати кар’єру. На жаль, не кожен динамівець чи, у ширшому сенсі, українець має змогу грати або хоча б тренуватись. 

Повернімось до Вербича. Це хороший хід для Легії. Він може дуже допомогти клубу. У нього чудовий дриблінг, він може створювати – віддавати хороші передачі та забивати голи", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Вербич допоміг захисникам України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1250
Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2574
Білодід: російські спортсмени та діти пишуть мені, що я тварюка Білодід: російські спортсмени та діти пишуть мені, що я тварюка 1574
Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 5916
Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 1589
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 27239
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 87193 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19375 3
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15801
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 218976 5
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4571
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3649 1