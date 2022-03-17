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Вербич допоміг захисникам України

Сьогодні 12:28 149 0
Допомога захисникам України від Беньяміна Вербича
Вербич допоміг захисникам України
#Беньямін Вербич, #Динамо Київ, #Легія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич, який тимчасово виступає за варшавську Легію, підтримує боротьбу України у війні з російськими окупантами.

Про це повдіомляє пресслужба київського клубу.

Словенець адресно закупив для українських військових необхідну в бойових діях техніку та екіпірування.

"Коли почалася війна, я хотів допомогти українській армії фінансово, але дядько моєї дівчини підказав, що українським військовим необхідні дрон із тепловізором, бронежилети, медикаменти та джгути для зупинки кровотечі. І я вирішив знайти ці речі у ЄС.

Це виявилося нелегко, але разом із друзями та дівчиною нам вдалося закупити все необхідне та переслати до України. На сьогоднішній день дрон, бронежилети та медикаменти вже в Україні та у розпорядженні української армії", - розповів Вербич.

Нагадаємо, Вербич пообіцяв повернутися в Україну.

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